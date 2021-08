Adriana Giusti FDI: “ la mia candidatura è dettata da una forte scelta d’amore, onestà e coerenza!”.

“È dal 2016 che sono in politica, nel 2017 con orgoglio sono entrata in FdI.-

Da subito e costantemente ho lavorato per il benessere animale, attraverso l’informazione e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica, scendendo in campo ogni qualvolta mi siano state segnalate situazioni di carattere sensibile.

Ho scritto molti articoli riguardanti la tematica degli abbandoni, maltrattamenti, avvelenamenti e situazioni affini; inoltre ho avuto la possibilità e privilegio di rendere partecipi le scolaresche del saggio che con tanto amore ho prodotto sull’interessante relazione tra bambini ed animali. Un’esperienza indimenticabile!

Con FdI nel maggio 2018, sono riuscita ad ottenere dall’Amministrazione Marino, un emendamento, che vieta l’esposizione degli animali interi macellati, nelle vetrine delle macellerie. Di questo ringrazio ancora il Consigliere Stefano Mariano per aver esposto in Consiglio Comunale la mozione“scritta a quattro mani”.

Sentendo dentro di me, forte il desiderio di aiutare il prossimo einteressarmi alla sensibilità altrui, durante il mio percorso politico, ho portato avanti un’altra tematica che mi sta fortemente a cuore: il raccapricciante fenomeno della violenza sulle donne, su cui ho esposto la mia opinione nel privato attraverso i social e pubblicamente a mezzo stampa.

Essendo donna, vicende del genere non potranno mai lasciarmi indifferente.

Le donne che si espongono in politica ancora nel 2021 sono poche, motivo per cui dobbiamo farci sentire SEMPRE ed essere il punto di riferimento per tutte le sorelle italiane e cittadine.

Mi sono occupata a tutto tondo delle problematiche presenti incittà.

Ho scritto molti comunicati stampa dimostranti il forte dissensonutrito in merito alla folle volontà di quest’Amministrazione nel voler realizzare un Biodigestore a 800 metri dalla Reggia, tra l’altro a ridosso delle abitazioni, oltraggiando la tutela ambientale e il diritto alla salute dei cittadini sancito dalla nostra costituzione all’art. 32.

Una scelta irresponsabile oggi è una condanna per il domani dei nostri figli.

E’ proprio a parlar dei nostri bambini, dovrei forse esprimermi sulla mancanza assoluta di sicurezza che c’è nelle nostre strade.Videosorveglianza inesistente, piste ciclabili non inidonee al loro scopo perché non conformi alla normativa stradale, strade e marciapiedi dissestati, mancanza di strisce pedonali e totale disattenzione nei confronti dei disabili.

LA SICUREZZA E’ LA CONDIZIONE NECESSARIA PER ILPRESUPPOSTO DELLA LIBERTA’!

Caserta versa in una situazione drammatica, un’Amministrazione Comunale totalmente assente, sorda e cieca alle esigenze di ogni genere della cittadinanza.

Dalla Scuola al Sociale, dalla Sicurezza all’Economia, dal Lavoro all’Ambiente, non hanno prodotto nulla se non fiumi di false promesse, le stesse presenti nel programma elettorale del 2016 del sindaco Marino.

Il motivo per cui mi candido è perché voglio dare il mio contributo per cambiare le sorti della nostra amata Caserta, perché non si può rimanere inermi di fronte alle condizioni in cui versa la mia città.

Voglio dar voce a chi non ha voce, attenzione alle problematiche delle categorie più fragili, ascolto alle necessità dei giovani, della scuola e del lavoro, creare una città ecosostenibile, veramente green, nuovamente fiorente per il commercio e attrattiva per il turismo: è questo ciò in cui io credo.

Solo con metodo, onestà, coerenza, competenza e FACENDO SACRIFICI potrò per voi e per noi ottenere risultati concreti!

A motivo di ciò ho scelto di rendermi partecipe tra le schiere del Centrodestra, il quale ha elaborato un programma straordinario per rilanciare la nostra città ed ha schierato come candidato Sindaco GIANPIERO ZINZI, politico straordinario, da sempre dedito alle necessità ed al benessere della sua, della nostra TERRA.

La mia candidatura è dettata da una forte scelta d’amore, di coerenza ed onestà.

E’ dettata dalla voglia di fare per contribuire ad assicurare un futuro migliore per la nostra Caserta”.