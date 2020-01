L’Aeronautica Militare bandisce un concorso per gli studenti

La Missione dell’Aeronautica Militare al servizio della collettività: questo il tema proposto dall’Aeronautica Militare con la partecipazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, agli alunni delle classi degli Istituti secondari di primo e secondo grado.

Si tratta di un’occasione per approfondire quanto viene fatto quotidianamente dalle donne e dagli uomini dell’Arma Azzurra per garantire l’incolumità e la sicurezza dei cittadini, attraverso la difesa dello spazio aereo nazionale, il supporto alle popolazioni in occasioni di calamità, la ricerca e il soccorso in mare o laddove non sia possibile intervenire con mezzi terrestri, il trasporto sanitario d’urgenza e la lotta agli incendi boschivi. Un impegno continuo che, attraverso l’analisi storica della quasi centenaria storia dell’Aeronautica Militare, è spunto per una riflessione più generale e più attuale, sui valori, le tradizioni e la missione che anima il personale dell’Aeronautica Militare e il suo spirito di servizio.

In funzione dell’ordine e grado scolastico di appartenenza, la traccia potrà essere sviluppata singolarmente o collettivamente, con una composizione figurativa (ad esempio una produzione grafica, fotografica, plastico-pittorica) o un prodotto multimediale (ad esempio video, pagine web, blog, app., e-book) in una delle due aree (scientifica o storico culturale), a scelta degli studenti.

L’Aeronautica Militare ha predisposto un’area del proprio sito web http://www.aeronautica.difesa.it/personale/concorsi/AMMIUR dedicata a tale concorso e nella quale sarà possibile trovare informazioni utili, consultare schede, trovare materiale e approfondimenti storici e attuali.

La scadenza per la presentazione dei lavori è fissata per il 24 febbraio 2020. Gli stessi saranno, successivamente, valutati da una commissione giudicante composta da rappresentanti dell’Aeronautica Militare e del Miur.

I vincitori riceveranno un attestato di merito e un premio in buoni libri il cui valore sarà di 250 euro per il primo premio, 150 euro per il secondo e 100 euro per il terzo.

Ai primi classificati potrà essere riservata la possibilità di partecipare a una visita guidata presso strutture dell’Aeronautica Militare o di ricevere inviti in occasione di particolari ricorrenze. I lavori dei vincitori potranno essere, inoltre, oggetto di pubblicazione sulle testate giornalistiche militari.

I vincitori verranno premiati in occasione di un’apposita cerimonia organizzata dall’Aeronautica Militare in collaborazione con il Miur, il 31 marzo 2020 presso il Circo Massimo di Roma in occasione delle celebrazioni del 97° Anniversario della fondazione dell’Aeronautica Militare.

e