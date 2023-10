Aeroporto di Grazzanise, passa Odg Santillo (M5S): valutare destinazione usi civili e trasporto merci

Roma, 4 ottobre 2023. Per il rilancio dell’aeroporto di Grazzanise c’è ancora una opportunità. L’ordine del giorno a prima firma Santillo, riguardo la possibilità di valutare la destinazione per usi civili e per il trasporto merci dello scalo casertano, ha ricevuto parere favorevole alla Camera dei deputati. “L’ampliamento dell’uso per l’aeroporto di Grazzanise – ha spiegato il Vicepresidente del Gruppo M5S alla Camera Agostino Santillo – rappresenta una potenziale opportunità per tutto il territorio campano, casertano ed il suo litorale: questo è qualcosa che tutti i cittadini sanno e per cui mi batto da quando sono entrato in parlamento. Già nell’agosto 2022 ottenni che tra gli ordini del giorno vi fosse l’impegno del Governo a riconsiderare la destinazione dell’aeroporto di Grazzanise anche per usi civili e per il trasporto merci. Oggi si apre un nuovo spiraglio – ha continuato Santillo – su cui è necessario insistere. Un eventuale alleggerimento di Capodichino non potrebbe che far bene al sistema dei trasporti campani, migliorando i servizi per i cittadini, senza contare i grandi vantaggi per tutta l’area qualora l’obiettivo si realizzasse. Ora il governo passi dagli impegni scritti ai fatti concreti.”