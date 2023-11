Aeroporto di Grazzanise, Santillo (M5S): bene se governo converge su nostra idea di uso civile, ma non resti solo una promessa

Caserta, 3 novembre 2023. “Ho appreso della visita del sottosegretario al Mit Ferrante all’aeroporto di Grazzanise di questa mattina, dove sembra essersi speso con parole positive circa una possibile apertura al traffico civile. Bene, è quello che il M5S auspica da sempre e che io stesso ho chiesto, già nell’agosto del 2022 all’allora governo Draghi, quando – da relatore del DL Infrastrutture – ho ottenuto l’impegno a riconsiderare la destinazione dell’aeroporto casertano anche per usi civili e per il trasporto merci. Una richiesta rinnovatata nello scorso mese di ottobre sempre attraverso un odg.

Fa piacere, dunque, che per una volta il governo converga sulla linea da noi tracciata, sperando che anche questa promessa non si traduca in una retromarcia, che ormai rappresenta la specialità di casa del governo Meloni. Detto questo, da parlamentare del territorio che si è sempre battuto per il potenziamento dei trasporti nell’area casertana, continuerò a fare la mia parte, insieme ai colleghi del M5S, affinché questa prospettiva possa diventare percorribile. Sarebbe un’occasione di rilancio enorme, da un punto di vista turistico, occupazionale e sociale, per tutta l’area del Litorale Domizio che si trova a ridosso dell’aeroporto, così come per l’intera provincia di Caserta.” Agostino Santillo, Vicepresidente del Gruppo M5S alla Camera dei deputati.