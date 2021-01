Affidamento del campo sportivo a Capodrise

Nota stampa dei consiglieri di opposizione Argenziano Roberta, Cipullo Annamaria, Glorioso Giuseppe, Topo Filippo:

“La giunta comunale di Capodrise ha deliberato l’attivazione della procedura di affidamento in concessione, per 5 anni, della struttura sportiva “Sant’Andrea” attraverso la pubblicazione di un avviso per la manifestazione d’interesse, in scadenza il prossimo 12 febbraio. La decisione è giunta improvvisa – nelle solite forme poco trasparenti a cui ci ha abituato questa Amministrazione- e in aperta contraddizione con quanto affermato nel corso degli anni. È noto, infatti, che la problematica della struttura sportiva comunale ha rappresentato uno dei temi centrali della dialettica politico amministrativa del nostro comune, condizionata da propositi velleitari e megalomani contenuti in un project financing assolutamente fuori luogo e spropositato rispetto ai bisogni del territorio. Le posizioni dei gruppi di minoranza, finalizzate al ripristino delle funzionalità del campo sportivo, facendo ricorso a finanziamenti sostenibili dal bilancio comunale, oppure a fondi nazionali e/o europei, sono state puntualmente respinte, vilipese e persino dileggiate, per quasi 10 anni dalle amministrazioni Crescente. Il rinsavimento restituisce grande valore alle posizioni espresse dai consiglieri di minoranza ma legittima perplessità e sospetti sulla bontà dell’operazione. L’inconcludente querelle sul tema, ipotecato dal noto project financing, ha comportato l’abbandono totale della struttura e il conseguente aggravamento delle sue condizioni generali. È il caso di ricordare che tutti i progetti megagalattici proposti dalle amministrazioni Crescente hanno prodotto solo immobilismo e il mancato perseguimento di obiettivi più concreti e plausibili. Oggi, a pochi mesi dalla fine della consigliatura, ogni proposito amministrativo, pur vicino alle posizioni sempre espresse dai consiglieri di minoranza, assumono un significato palesemente propagandistico e sollevano dubbi e perplessità molto diffusi tra i cittadini. Sarebbe più corretto fermarsi e consegnare alla prossima Amministrazione i progetti più impegnativi per la nostra cittadina”