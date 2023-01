Affido solidale, accoglienza e inclusione sociale al Cidis gli incontri formativi con i minori stranieri soli

Il Cidis di Caserta inaugura il 2023 con nuovi incontri destinati a tutti coloro – associazioni, comitati, persone fisiche – che sono interessati ai temi dell’accoglienza e dell’inclusione sociale. Le iniziative di formazione e sensibilizzazione hanno come protagonisti i giovani migranti soli, ospiti dell’accoglienza Sai Msna di Caserta, che condivideranno le loro esperienze con il territorio. Alcuni di loro, infatti, stanno anche sperimentando varie formule di affido, tra cui quello solidale, previste dai progetti Fab Together (Family Based Care for Children in Migration) e Il Posto giusto, attraverso i quali famiglie, coppie, pensionati e non solo decidono di partecipare al loro percorso di vita in qualsiasi modo. ‘Da circa tre mesi – racconta Fabian, 17 anni, originario dell’Albania – ho stretto un legame di amicizia con un cittadino di Caserta che si è reso disponibile, attraverso il Cidis, per una esperienza di affido. Grazie a lui sto imparando a conoscere meglio la città, i suoi monumenti e la sua storia, si è offerto di darmi una mano con i compiti di scuola, mi ha insegnato a giocare a bowling, spesso trascorriamo serate in allegria con i suoi amici con i quali ci confrontiamo su tematiche legate all’attualità e al mondo del lavoro. Così il mio italiano diventa sempre più fluido e anche il livello di comprensione sta crescendo. La reputo una esperienza molto positiva e spero che tanti altri casertani decidano di aderire a questo progetto che oltre a favorire lo scambio culturale fornisce a noi stranieri, che abbiamo deciso di vivere e crescere qui, gli strumenti fondamentali per orientarci in questa città’. ‘Quella di Fabian – spiega Maria Esposito, responsabile del servizio di accoglienza di Cidis Caserta – è solo una delle testimonianze raccontate dai minori stranieri soli. Giovani, tra i 14 e i 17 anni, che hanno una gran voglia di integrarsi e di collaborare per contribuire alla crescita e allo sviluppo del territorio in cui sono approdati dopo aver lasciato il proprio Paese di origine’. Al primo incontro dell’anno hanno partecipato anche alcune socie di ‘Inner wheel – Terra di Lavoro’, un’associazione di volontariato che si occupa di inclusione sociale e che si è detta pronta a collaborare con il Cidis per garantire la piena integrazione di questi giovani. ‘Ci hanno colpito molto le storie di questi ragazzi – hanno commentato – e ne ammiriamo l’entusiasmo e la tenacia. Speriamo di poter mettere in campo una serie di iniziative congiunte per favorire la loro inclusione e la piena accoglienza’.

Gli interessati agli incontri formativi e alle varie e innovative formule di affido possono contattare il Cidis di Caserta scrivendo all’indirizzo e-mail caserta@cidisonlus.org oppure contattando il numero di telefono 0823/444637 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle ore 14,30 alle 17,30.