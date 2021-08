Afghanistan/ Kabul sotto assedio

Il gruppo jihadista dei talebani sta prendendo il controllo della capitale Kabul, che fino a pochi giorni fa era ancora sotto il controllo del governo afghano.

Il presidente afghano Ashraf Ghani avrebbe i fatti lasciato il paese dopo aver partecipato ai negoziati per la formazione di un governo di transizione.

L’esercito regolare, finanziato dal 2001 dagli Stati Uniti, è stato completamente sopraffatto, al punto che molti membri dell’amministrazione statunitense di Joe Biden sono rimasti «stupiti» per la rapidità con cui i talebani hanno sconfitto militarmente l’esercito regolare afghano.

Dall’aeroporto Hamid Karzai di Kabul, controllato dall’esercito turco, stanno partendo i voli per rimpatriare il personale delle ambasciate, i giornalisti e i cittadini afghani che più rischiano rappresaglie da parte dei talebani, mentre sono in corso le operazioni di evacuazione di ambasciate e uffici diplomatici. Gli stessi cittadini cercano di ritirare i loro risparmi e lasciare come possono la capitale. Gli agenti di polizia hanno indossato vestiti civili per non subire le ritorsioni dei talebani, i quali confermano di voler attuare una transizione pacifica.