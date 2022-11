Agenda- Almanacco 2023 dedicata a Luigi Vanvitelli

Caserta. Tutto pronto per l’Agenda Almanacco 2023 , edita da Enzo Di Nuzzo , fondatore e Direttore di Sabato non Solo Sport e di Radio Caserta Nuova. Per il prossimo anno l’ Agenda – Almanacco sarà dedicata alle celebrazioni del 250esimo anniversario dalla morte di Luigi Vanvitelli, l’ architetto artefice della Reggia di Caserta , realizzata grazie alla lungimiranza dei Borbone che ha trasformato la città dei colli tifatini in una delle città più visitate d’ Europa.

Il progetto di Enzo Di Nuzzo si va ad innestare nelle numerose manifestazioni organizzate, per celebrare degnamente Luigi Vanvitelli, dal Comune , dagli Enti e dalla stessa Reggia.

L’Agenda – Almanacco , tuttavia, non è una novità. Ogni anno viene distribuita gratuitamente diventando una risorsa utile per il territorio dal momento che al suo interno contiene informazioni indispensabili per i cittadini , come gli organigrammi della Provincia di Caserta e l’ Organigramma di diversi comuni della nostra provincia, l’ elenco delle farmacie dell’ intera Terra di Lavoro con i turni di tutto l’anno 2023 diviso per mese, in modo da sapere, nel caso sia necessario dove recarsi .

Non manca nell’ Agenda -Almanacco l’ indicazione delle fiere e dei mercati , dei numeri utili degli uffici piu’ importanti. Insomma tutte quelle informazioni che è sempre necessario avere a portata di mano. Quest’ anno , per i 250 anni dalla scomparsa di Luigi Vanvitelli , l’ Agenda- Almanacco si avvale di una preziosa risorsa ovvero del contributo dello scrittore casertano Dott. De Nitto Giuseppe , il quale ha scritto per l’ Agenda un testo che narra la figura dell’ Architetto Vanvitelli , autore, oltre che della Reggia Borbonica anche di numerose altre opere architettoniche realizzate in varie città italiane , nonostante che la sua arte fosse osteggiata da numerosi nemici.

Nella foto allegata al presente articolo abbiamo pubblicato la copertina di Agenda- Almanacco 2023 dedicata al genio Vanvitelli, la cui visione ancora oggi è difficile emulare.

Chi volesse entrare in possesso della pregiata Agenda- Almanacco deve prenotarla presso la redazione di Sabato non Solo Sport di Enzo Di Nuzzo.

