Agenzia Scommesse Legali : ” Tutti in Piazza a Roma e Milano “

E’ un momento difficile per tutti senza nessun dubbio. Il divulgarsi della pandemia ha penalizzato la vita sociale delle persone e creato un enorme disagio al commercio. A quasi un anno dal primo lockdown,nessuna soluzione sembra esserci all’orizzonte , basta pensare alla riapertura delle scuole di qualche giorno fa e alla sempre più’ probabile possibilità di ritornare , nei prossimi giorni, alla didattica a distanza.

Ristoranti chiusi la sera, stessa sorte per bar e pizzerie che, come noto dalle 18 di ogni giorno possono somministrare cibo e bevante solo d’ asporto. Chi invece, da un anno , non ha mai avuto la possibilità di ricominciare sono Teatri e Cinema ,si è sempre preferito tenerli chiusi per evitare assembramenti.

Un settore del quale nessuno parla mai è quello delle Agenzia di Scommesse Legali . Quest’ ultime sono state praticamente abbandonate .Spesso, nei vari DPCM, diffusi dall’ ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sono state collegate al Teatro e al Cinema ,di conseguenza anch’esse tenute chiuse . Fatta eccezione per una piccola parentesi , da Marzo 2020 Le Agenzie di Scommesse Legali sono praticamente al palo. Tutto questo ,considerato l’ enorme bacino di persone che lavora nel settore , ha portato irreparabili danni sotto l’ aspetto occupazionale.

Il 18 Febbraio prossimo , i gestori delle Agenzie si sono dati appuntamento nelle Piazze di Roma e Milano per lanciare il loro, piu’ che legittimo, grido di allarme. Di seguito il messaggio di invito rivolto anche a tutti quelli che, questo tipo di attività lo gestisce in Campania.

“SCENDIAMO TUTTI IN PIAZZA ROMA & MILANO”

Partecipa anche Tu alla manifestazione del giorno 18 Febbraio che si terrà contemporaneamente nelle più famose piazze italiane (Roma – p.zza del Popolo e Milano – p.zza Duomo).

Di fronte all’indifferenza del nostro Governo è doverosa la nostra presenza per gridare la nostra sofferenza.

Chiediamo cortesemente di dare conferma della vostra partecipazione entro e non oltre il 10 febbraio alle ore 12:00 per poter ottimizzare l’ organizzazione dei pullman. Sarà nostra cura informarvi in tempo utile per ciò che riguarda la partenza e gli orari dalla Campania al fine di garantirvi la massima organizzazione, il tutto a titolo gratuito.