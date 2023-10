Agevolazioni docenti e personale ATA/Attiva dal 9 ottobre la piattaforma del Progetto Merito, “un segnale concreto di attenzione a chi lavora per il futuro dei nostri figli”

Sarà operativa dal 9 ottobre 2023 la piattaforma del “Progetto Merito” che prevede agevolazioni per docenti e personale ATA. Si evidenzia, così, l’importanza cruciale che tali figure professionali rivestono non solo nel proprio contesto, ma anche per il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Un’iniziativa annunciata dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in una lettera inviata al personale scolastico, la cui funzione è senza dubbio fondamentale per “costruire il futuro dei nostri giovani e del nostro Paese”.

Grazie alla collaborazione tra istituzioni e imprese, il Ministro ha dato il via ad un piano sperimentale con cui si intende fornire un sostegno economico a tutto il personale che nella scuola opera, con l’elargizione di sconti per accedere a determinati beni e servizi, in diversi ambiti della vita sociale e quotidiana.

L’incremento delle misure di welfare cui tende questa iniziativa, tradotte in specifici benefits, prevedono – essendo stati stipulati accordi sperimentali con Trenitalia, Italo e ITA Airways – agevolazioni nel settore dei trasporti, con estensione delle stesse anche ad alcuni servizi presso gli Aeroporti di Roma – Fiumicino e Ciampino.

Italo è “lieto” di aderire al progetto sperimentale dedicato a tutto il personale scolastico, organizzato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, e sottolinea la sinergia “strategica” fra settore pubblico e privato che rientra nel piano di welfare del ministro Valditara. Il gruppo -ha fatto sapere in una nota- “mette a disposizione i propri treni a prezzi scontati per tutti coloro che lavorano nel mondo della scuola, un comparto fondamentale per la crescita del nostro Paese”.

Ulteriori agevolazioni derivano dalla collaborazione con l’Associazione Coldiretti, per l’acquisto di prodotti e l’utilizzo di servizi in mercati e agriturismi.

Per accedere agli sconti – con la possibilità di vedere coinvolti altri operatori economici in una fase successiva del progetto – il Ministero ha annunciato che è stata creata una sezione dedicata sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

“Tutto il personale che lavora nella scuola avrà sconti che andranno fino a un massimo del 30% su treni, aerei, negozi, agriturismi e mercati che aderiscono alle convenzioni sottoscritte tra Ministero, aziende e associazioni di categoria. Grazie alla forte sinergia fra istituzioni pubbliche e soggetti privati, contiamo di dare un segnale concreto di attenzione a chi lavora per il futuro dei nostri figli. Un’alleanza per la scuola. È solo l’inizio, contiamo di coinvolgere nell’iniziativa altri soggetti privati così da estendere la rete degli acquisti agevolati”, ha detto Valditara.

La misura interesserà tutto il personale (oltre 1 milione, secondo la nota ministeriale) in possesso del codice identificativo del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Le informazioni operative sono disponibili sul sito del Ministero nell’area riservata al personale.