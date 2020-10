Riportiamo testualmente il testo della mail inviataci dall’ufficio stampa del centro Commerciale di Marcianise.

“Il Centro Commerciale Campania di Marcianise fa sapere che al momento non vi sono negozi chiusi per Covid-19”.

Vi terremo aggiornati su eventuali futuri sviluppi, che ci auspichiamo siano dei migliori, e non positivi in termini di covid.