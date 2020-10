Agg. Domani le esequie del vescovo a Caserta

Apprendiamo da una nota del Vicario generale dellamdiocesi di Caserta Mons. Gianni Vella che stesso in giornata si procederà alla tumulazione di Sua Eccellenza il vescovo Giovanni D’Alise, spentosi stamane alle 6.30 per un arresto cardiocircolatorio. Il vescovo aveva contratto il covid ed era in ospedale da martedì.

“Comunico che a causa delle norme anti Covid siamo costretti a procedere subito alla tumulazione della salma del Vescovo. La tumulazione verrà fatta nella cripta della cattedrale alle ore 12.00.

Per quanto riguarda la celebrazione delle esequie abbiamo concordato con la segreteria del Cardinale domani lunedì 5 ottobre alle ore 18.00 in cattedrale”.