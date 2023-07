AGG.Ripristinata la perdita in via Caudina. Nel pomeriggio previsti abbassamenti di pressione nel centro storico

Maddaloni -Aggiornamento in tempo reale sulla perdita idrica e sulla mancanza di acqua in città.

La conduttura in via Caudina è stata riparata, come da noi anticipato, in poche ore, per cui i residenti di via Consolazione e via Baldina non hanno alcun problema di erogazione idrica. Gli operai comunali sono stati veloci e tempestivi nella riparazione.

Permangono invece i lavori dell’acquedotto campano, di competenza regionale, in cui, va ricordato, il comune è parte lesa, e, relativamente al loro svolgimento potrebbero verificarsi nel pomeriggio abbassamenti di pressione e qualche interruzione nella zona del centro storico, tra i Formali e via ponte Carolino. Le autobotti preventiva sono nel quartiere sda stamattina e la Protezione Civile, con la Polizia Municipale è al lavoro per ridurre eventuali disagi al minimo. Al momento nel quartiere interessato c’è regolare fornitura di acqua.