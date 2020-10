AGGIORNAMENTI CORONANVIRUS, OLTRE 150 CASI NEL CASERTANO

Cerchiamo di operare una ricostruzione delle ultime 48 ore per quel che concerne i dati dell’ ASL di Caserta e non solo per la provincia di “Terra di Lavoro”.

Sarebbero circa 150 nuovi i contagi da Covid in negli ultimi due giorni nel Casertano eccoli nel dettaglio:

61 oggi, 85 nella giornata di ieri, con due persone decedute in due comuni ossia Galluccio e Maddaloni, ma non è tutto, ci sono cifre da record che portano il numero di positivi attuali a 905 (mentre da inizio pandemia e ci riferiamo a circa 5 mesi fa da dopo il lockdown, la positività in totale, contando decessi (50) e guariti (1248), sono 2146)

A Maddaloni è deceduta una persona, si tratta dell’83enne, ed ex presidente della Pro Loco, Gaetano Giglio, che è stato ricordato così da quello che è attualmente il sindaco pro tempore, ossia Andrea De Filippo, con queste “Questo maledetto virus – ha scritto il primo cittadino – priva Maddaloni di uno dei suoi figli migliori”. Ci sarebbero inoltre 45 sono invece guarite. I dati emergono dal report giornaliero diffuso dall’Asl di Caserta.

Per quel che concerne invece il fronte delle scuole, qualche problema si registra in alcuni comuni dell’agro aversano, molto colpiti dal Covid, ma ecco nel dettaglio quello un piccolo schema riassuntivo.