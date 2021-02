Aggiornamenti covid 19, nella provincia di Caserta

Cerchiamo di far un aggiornamento per quel che concerne il covid, in quella che è al provincia di Caserta.

Ecco una sorta di punto della situazione per quel concernce Caserta e non solo : torna a salire il numero delle vittime del Covid nel Casertano: emerge dal bollettino giornaliero dell’Asl di Caserta, che dà conto di otto vittime nelle ultime 24 ore (ieri si erano registrati tre decessi), per un totale di 752 persone decedute da inizio pandemia. Sale anche il numero delle persone attualmente positive, che oggi sono 3554, diciotto in più di ieri, complice i 128 nuovi positivi giornalieri a fronte di 102 guariti. L’indice di positività, con 1304 tamponi effettuati, è del 9,8%, oltre un punto e mezzo in più di ieri (92 casi positivi su 1121 tamponi). Tra i comuni, è quello capoluogo di Caserta a far registrare i numeri più alti, con 287 positivi attuali (sette in più di ieri), ma la situazione resta preoccupante anche a Maddaloni e Marcianise, con rispettivamente 224 e 169 casi, a Sessa Aurunca (144 casi), a San Felice a Cancello (161 positivi attuali) e Teano (118 contagiati), mentre si è quasi del tutto spento il focolaio del piccolo comune di Rocca d’Evandro (21 casi).