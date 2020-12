AGGIORNAMENTI COVID 19

Santa Maria a Vico (Ce) – Si attestano a 275 i casi di positività da Covid-19 sul territorio di Santa Maria a Vico. Aumentano i guariti che passano a 360 mentre le persone in quarantena sono 19. A preoccupare, tuttavia, è il numero di decessi pari a otto. I dati, estratti dalla piattaforma Sani.Arp della Regione Campania, sono stati annunciati dal sindaco, Andrea Pirozzi, nel corso del suo videomessaggio di ieri sera.

Ed è proprio sul numero dei decessi che il primo cittadino si è soffermato, per rivolgere un caloroso abbraccio ai familiari delle vittime e per rilanciare l’appello alla responsabilità.

Nel corso della diretta facebook il primo cittadino ha anche annunciato due nuove ordinanze che, di fatto, estendono la validità di precedenti provvedimenti. Con l’ordinanza 167/2020 si dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza dal 7 Dicembre al 22 Dicembre 2020 mentre, con l’ordinanza 168/2020 si dispone la chiusura di tutti i parchi gioco, la chiusura del mercato settimanale (ad eccezione delle attività di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici), il divieto di ospitare in casa persone non conviventi e il divieto di spostarsi se non per necessità.

Sul fronte degli aiuti, intanto, sono già pervenute le prime 300 richieste di bonus spesa da parte di famiglie che stanno vivendo una condizione di effettivo disagio. Per le domande c’è tempo fino alle 23,59 del 9 Dicembre. L’istanza va presentata online – attraverso un link presente sul sito del Comune – ed in caso di difficoltà ci si può rivolgere al nucleo di Protezione Civile. A breve, inoltre, sarà presentato un bando per l’avvio di un servizio di assistenza sanitaria per tutte le famiglie colpite dal Covid. Per questo servizio l’amministrazione comunale ha già predisposto un primo intervento finanziario pari a 45mila euro.