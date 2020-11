Aggiornamenti covid, altri 7 decessi nell’Irpinia

Altri aggiornamenti per quel che concerne il covid 19, Sono deceduti nella tarda di ieri, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, due pazienti Covid positivi, una 89enne di Montoro e un 82enne di Avellino. La donna è stata trasportata ieri sera in gravissime condizioni al Pronto soccorso della Città ospedaliera ed è stata ricoverata in terapia intensiva. L’uomo era invece ricoverato nella terapia subintensiva del Covid Hospital dal 10 novembre; il 13 era stato intubato e trasferito nell’area rossa della terapia intensiva. Al momento sono ricoverati nella terapia intensiva del Covid Hospital 7 pazienti, i decessi arrivano a quota sette.