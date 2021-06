AGGIORNAMENTI COVID, CAMPAGNA VACCINALE CONTINUA A GONFIE VELE

Ecco ancora degli aggiornamenti per quel che concerne il covid 19 risulterebbero essere, ancora due i decessi in Terra di Lavoro per quel che concerne il coronavrus.

La campagna vaccinale procede in maniera spedita e proseguono in maniera abbastanza celere e decisa le varie vaccinazioni al covid 19, a tal fine diamo qualche dato che possa essere utile su quella che è la campagna vaccinale

Sono state 359.480 le persone alle quali è stata somministrata la prima dose, mentre è salito a 188.408 il numero di quelle che hanno completato il percorso con il vaccino.

Ecco invece nelle varie provincie del casertano, quello che sta accadendo

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta 252 seguito da Maddaloni a 208

207 i casi a Marcianise

115 i casi a San Marcellino

80 i casi a Lusciano

77 i casi a Frignano

74 i casi a Orta di Atella, San Felice a Cancello, Santa Maria Capua Vetere

67 i casi a Capua

63 i casi a Parete

60 i casi a Casagiove

57 i casi a Santa Maria a Vico

56 i casi a Castel Volturno ed a San Prisco

54 i casi a Villa di Briano

37 i casi a Portico di Caserta

34 i casi a Recale

29 i casi a Dragoni