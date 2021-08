AGGIORNAMENTI COVID CAMPANIA 431 CONTAGIATI

Facciamo qualche aggiornamento per quel che concerne la pandemia covid in tutta la Regione Campania.

Per quanto concerne i nuovi casi per quanto riguarda la pandemia covid 19 tuttora ed ancora in corso ci soono 431 i nuovi casi di coronavirus registrati in tutta la Regione Campania nelle ultime 48 ore.

A riferirlo è l’Unità di Crisi della Regione Campani all’ interno di uno dei suoi ultimi bollettini che stanno giorno per giorno aggiornando tutta quella che è la situazione relativa alla pandemia alla mezzanotte di sabato.

Facciamo di far una sorta di ‘sunto’ anche per quanto riguarda i tamponi processati, tra antigenici e molecolari, sono stati 15652 con un tasso di positività che si attesta al 2,76%. Un decesso registrato dall’organo di monitoraggio regionale.

Negli ospedali, invece, continuano i ricoveri nei reparti ordinari. Sei quelli in più rispetto al precedente aggiornamento, con 358 pazienti positivi al Covid che sono tra i padiglioni di degenza. Sono invece 19 i campani ricoverati in Terapia Intensiva, uno in meno del giorno precedente.

Ecco uno degli ultimi bollettini REGIONALI PER QUANTO RIGUARDA IL COVID

Positivi del giorno: 431

Test: 15.652

Deceduti: 1

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 19

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 358