AGGIORNAMENTI COVID CASERTANO

CASERTA-Sono dieci i contagiati nelle ultime 24 ore, ben ventisei negli ultimi tre giorni, a conferma che la terza ondata sta entrando nella fase “calda”; da inizio pandemia, nel Casertano, sono decedute causa Covid 820 persone, oltre 700 dal mese di novembre. Dal report giornaliero dell’Asl di Caserta, emerge poi l’alto numero di nuovi casi, anche oggi sono oltre trecento, ma a preoccupare è il tasso di positività, che si attesta per il secondo giorno di fila al 15% (323 nuovi casi su 2197 tamponi praticati); sono 166 inoltre i guariti, per un totale di 5589 persone attualmente positive (147 in più di ieri). Nel Casertano, da marzo 2020, sono 47137 le persone che hanno contratto il Covid.