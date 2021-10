Aggiornamenti Covid in Campania, 21 contagiati nel casertano

Cerchiamo di fare degli aggiornamenti per quel che concerne il covid 19 nelle ultime 48 ore in Campania guardando soprattutto alle province di Napoli e di Caserta.

Ebbene dagli ultimi rilevamenti effettuati sono 208 i positivi al Covid registrati in Campania nelle ultime ventiquattro ore, su 17.829 test effettuati, per un indice di contagio pari all’1,16%, in netta discesa rispetto al dato di ieri che era attestato al 2,31%. Cinque le vittime nelle ultime 48 ore, di cui una risale ai giorni scorsi ma è stata registrata solo ieri.

I posti letto di terapia intensiva occupati sono 18, in aumento di quattro unità rispetto al dato di ieri; quelli di degenza 177 (-1) a fronte di 3160 liberi.

Per quanto riguarda la provincia di Caserta , ecco qualche dato più preciso per quel che concerne nuovi contagi, riferiti agli ultimi due giorni, si sono registrati ad Alife (2), Aversa (12), Baia e Latina, Caiazzo (2), Capua (5), Carinaro, Casagiove (2), Casal di Principe (4), Casapesenna (2), Caserta (2), Castel Campagnano (2), Castel Volturno, Cervino (4), Cesa, Frignano, Gricignano d’Aversa (5), Maddaloni (2), Marcianise (13), Marzano Appio, Mondragone, Orta di Atella (4), Parete (3), Ruviano (2), San Cipriano d’Aversa, San Marcellino, San Marco Evangelista, San Nicola la Strada (2), San Prisco, San Tammaro (5), Sant’Arpino (3), Villa di Briano, Villa Literno.

Si registra anche un decesso a Casagiove