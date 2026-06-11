La Nutella diventa francese. La battaglia dei lavoratori

COMUNICATO SINDACALE USB INDUSTRIA CAMPANIA AZIENDA FERRERO SANT’ANGELO DEI LOMBARDI

Mentre Ferrero annuncia al mondo 60 milioni di euro di nuovi investimenti in Francia, che si aggiungono ai 210 milioni investiti negli ultimi cinque anni, negli stabilimenti italiani i lavoratori continuano a chiedere ciò che spetta loro: salario, diritti, riconoscimento professionale e condizioni di lavoro dignitose.

La notizia pubblicata dal Sole 24 Ore dimostra una cosa molto semplice: i soldi ci sono e sono anche tanti.

Ci sono per costruire nuove linee produttive, per modernizzare gli impianti, per ampliare la capacità industriale e logistica del gruppo.

E allora è arrivato il momento che una parte di quella ricchezza torni anche a chi la produce ogni giorno.

A Sant’Angelo dei Lombardi i lavoratori non chiedono favori e non cercano concessioni. Rivendicano:

✔️ il riconoscimento delle professionalità realmente svolte;

✔️ la revisione dei livelli e delle inquadrature ferme da anni;

✔️ aumenti salariali veri, capaci di recuperare il potere d’acquisto divorato dall’inflazione;

✔️ il ticket mensa per tutti;

✔️ la stabilizzazione dei lavoratori precari;

✔️ la tutela della malattia senza penalizzazioni;

✔️ investimenti sulle condizioni di lavoro, sulla sicurezza e sul benessere dei lavoratori.

Negli ultimi anni ai lavoratori sono stati chiesti sacrifici, flessibilità, disponibilità e produttività. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: Ferrero continua a crescere, ad espandersi e ad investire.

Adesso è il momento che crescano anche salari, diritti e riconoscimenti per chi ogni giorno manda avanti gli stabilimenti.

Non accetteremo la solita narrazione secondo cui per gli investimenti industriali le risorse si trovano sempre, mentre quando si parla di redistribuire una parte della ricchezza prodotta ai lavoratori improvvisamente tutto diventa impossibile.

La verità è che senza il lavoro non esistono né profitti, né Nutella, né investimenti da milioni di euro.

Per questo la trattativa sull’integrativo deve segnare una svolta.

Se Ferrero considera strategici i propri siti produttivi, allora deve considerare strategici anche i lavoratori che ne determinano il successo.

USB Industria Campania