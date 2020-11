Aggiornamenti covid in Provincia di Caserta

Appare in calo ancora il numero giornaliero di nuovi positivi nel casertano: oggi sono 662, trenta in meno di quelli emersi ieri (erano 693), e ancora meno di quelli registrati due giorni fa, quando si era toccato il record di 1145 positivi in 24 ore.

Ma il dato che fa sperar è il maggior di tamponi effettuato oggi rispetto alla giornata di ieri: sono 2806 (ieri 2699), per cui oggi è risultato positivo poco meno di un tampone su quattro (23,5%), mentre da giorni si assisteva a percentuali del 30% e oltre di positività dei test processati. Anche oggi, rende noto il report giornaliero dell’Asl di Caserta, si registrano decessi: sono quattro, per un totale di 123 persone decedute causa Coronavirus da inizio pandemia (27 decessi negli ultimi cinque giorni).

Il virus continua a colpire con forza la città di Aversa, dove sono emersi 51 nuovi casi di contagio, per un totale di 895 persone positive al Covid; nella seconda città della provincia aveva chiuso nei giorrni scorsi il Commissariato della Polizia di Stato per l’alto di numero di contagi emerso tra i poliziotti, poi ha riaperto e lentamente sta riprendendo l’attività. Nel capoluogo Caserta i numeri sono alti ma la crescita non è esponenziale: ventiquattro i nuovi casi emersi oggi (717 in totale). Il report dell’Asl conferma inoltre il trend emerso nei due comuni zona rossa da quando la misura della Regione è entrata in giro (il 26 ottobre scorso), con un deciso rallentamento della curva dei contagi: 31 i nuovi casi giornalieri a Marcianise (499 in totale), 21 ad Orta di Atella (483 contagiati). I due Comuni si avviano probabilmente ad uscire dal lockdown, mentre altri cinque del Casertano restano sorvegliati speciali, anche se i numeri di oggi sono migliori di quelli registrati nei giorni scorsi: a San Felice a Cancello, comune dell’area est della provincia, dove il sindaco ha imposto il divieto a minori e anziani di circolare nelle ore serali onde evitare la zona rossa, sono emerse 13 nuove positività al Covid (429 le persone attualmente positive). Appena tre i nuovi casi registrati a Succivo (198 in totale), e a Castel Morrone (71 i residenti contagiati), altri due centri tenuti sotto costante monitoraggio. Osservati speciali anche Cesa (12 i nuovi contagi per un totale di 276) e Sant’Arpino (18 nuove positivtà e 322 i casi).