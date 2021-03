AGGIORNAMENTI COVID, OSPEDALI PIENI NEL CASERTANO

Il covid continua a propagarsi un po’ in tutta la provincia di Caserta cerchiamo di fare un bilancio di quello che è le ultime 48 ore.

Sta continuando a salire velocemente il numero delle persone contagiate dal Covid-19. In totale sono 4.746 quelle attualmente positive, con un balzo di oltre 200 rispetto alla giornata di ieri. Un aumento dovuto all’impennata giornaliera di nuovi positivi, che si registra ormai da parecchi giorni. Nelle ultime 24 ore, certifica il report della Asl, i nuovi contagi hanno superato quota 300 (367), mentre i guariti sono di numero di gran lunga inferiore (157). Alto anche l’indice di positività, pari al 14,8% (2482 i tamponi effettuati). Sale rispetto a ieri il conto delle vittime: sono 6 (ieri erano 4), per un totale da inizio pandemia, ovvero dal marzo scorso, di 786 persone decedute causa Coronavirus. n aumento anche i numeri dei positivi nei vari Comuni. Caserta è quello che fa registrare le cifre peggiori, con 435 persone attualmente positive, ed un balzo settimanale di 110 contagiati, ma l’aumento riguarda un po’ tutti i Comuni del Casertano, 27 dei quali finiti in fascia rossa per la cresciuta esponenziale dei contagi.