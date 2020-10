Aggiornamenti covid19, chiusura scuola nell’aversano

Aversa – Il covid19 continua a propagarsi e diffondersi,

Ci sarebbero, ad Aversa, contagiati da coronavirus tra il personale scolastico, e a tal proposito, il Sindaco Alfonso Golia ,sui canali istituzionali, ha diffuso un provvedimento di chiusura dell’Istituto comprensivo “Cimarosa” , ubicato lungo la Via Paolo Riverso, 27

Il messaggio del sindaco Golia

“cari concittadini, quando la giornata di lavoro sembrava essere finita siamo stati informati che c’è un caso di Coronavirus tra le fila del personale scolastico della Domenico Cimarosa. Ho appena firmato l’ordinanza di chiusura del plesso di via Riverso per i giorni 7 e 8 ottobre per effettuare la sanificazione. L’Asl e la scuola hanno già attivato i protocolli di sicurezza e di tracciamento dei contatti per cui invito tutti a mantenere la calma. Vi terrò aggiornati”

Seguiranno ulteriori aggiornamenti