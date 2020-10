Aggiornamenti Napoli/giornalisti e poliziotti feriti

Un migliaio di giovani a volto coperto, tra loro molti militanti del circuito ‘antagonista’ e non solo, sono scesi per le strade a NAPOLI, nella prima serata di coprifuoco alle 23, per protestare contro la stretta anticovid varata dal governatore della Campania . Ci sono stati scontri con la polizia – un centinaio di agenti in tenuta antisommossa – e lanci di lacrimogeni e petardi, soprattutto davanti al palazzo della Regione. Un cassonetto è stato dato alle fiamme, mentre bottiglie di vetro sono state scagliate contro gli agenti. I manifestanti sono scesi in strada organizzati da un tam tam partito sui social. Colpito e spinto su un’auto un giornalista di SkyTg24 durante gli scontri