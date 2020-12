Aggiornamenti, tragedia sull’Asse Mediano: investito un anziano di 85 anni

Marcianise-Giugliano. Sarebbe da ricondurre al manto stradale reso scivoloso dalla pioggia e alla scarsa visibilità, l’investimento di cui è rimasto vittima, nella serata di ieri, un uomo di 85 anni, residente a Frattamaggiore.

Dai rilievi condotti dai militari dell’Arma e dalla testimonianza resa da un’automobilista, è emerso che l’uomo stava attraversando imprudentemente la Provinciale 335, al km 37, per raggiungere un distributore di carburante dopo aver lasciato in sosta a margine della carreggiata la propria auto, appropriatamente segnalata dall’apposito indicatore di pericolo; quando il sopraggiungere di una vettura in quel tratto di superstrada, completamente al buio, lo ha travolto.

Risulta indagata per omicidio colposo la giovane alla guida, una 19enne di Casaluce, che, a seguito dell’impatto, si è fermata allertando i soccorsi.

I medici del 118 oltre al poter solo prendere atto del decesso dell’uomo, al quale è stata fatale la profonda ferita riportata ad una gamba, hanno anche assistito la giovane, trasportata al più vicino ospedale dove è stata sottoposta ai test alcolemici e tossicologici.

Su disposizione della Procura di Santa Maria Capua Vetere, il corpo dell’uomo è stato poi trasferito presso l’istituto di medicina legale di Caserta per l’autopsia.