AGGIORNAMENTO Astra day per la somministrazione del vaccino Vaxzevria Astra Zeneca per tutte le fasce di età (over 18)

AGGIORNAMENTO

CASERTA – L’ASL Caserta ha organizzato, presso la Caserma Ferrari Orsi-Brigata Garibaldi in Caserta, un Astra Day straordinario con inizio alle ore 6,00 dell’ 11 Maggio 2021 e termine alle ore 6,00 del 12 maggio.

Per tutti i residenti nell’ASL Caserta che intendono partecipare è obbligatorio preventivamente registrarsi all’indirizzo https://portale.aslcaserta1.it/AstraDayGaribaldi

Per poter effettuare la registrazione è indispensabile:

1. Codice fiscale

2. Numero tessera sanitaria

3. Indirizzo e-mail

4. Numero telefono cellulare

I posti verranno assegnati in base all’ordine cronologico di iscrizione.

All’esaurimento dei posti disponibili non sarà più possibile registrarsi e non è previsto overbooking.

La conferma dell’avvenuta prenotazione sarà visionabile direttamente ed in tempo reale con l’orario di prenotazione (cedola da stampare) .

L’orario di ingresso per ogni utente dovrà essere obbligatoriamente rispettato.

In assenza di cedola di prenotazione e/o SMS non si potrà accedere alla vaccinazione.

Successivamente sarà inviata email con il consenso e questionario da compilare.

Non saranno ammessi anticipi o ritardi .

Il portale per la registrazione sarà aperto alle ore 00:01 dell’ 8 maggio 2021 e verrà chiuso ad esaurimento delle disponibilità degli slot vaccinali.

LA DIREZIONE