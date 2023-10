AGGIORNAMENTO IN TEMA DI RADIOPROTEZIONE GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2023 ORE 14,00/19,30 AUDITORIUM ORDINE DEI MEDICI DI CASERTA

«Aggiornamento in tema di Radioprotezione». Questo l’evento formativo in programma

giovedì 5 ottobre presso la sede dell’Ordine provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri

di Caserta in via Bramante 19. L’appuntamento è dalle 14 alle 19,30. Responsabile scientifico

Pasquale Liguori.

I lavori si apriranno con i saluti del presidente dell’Ordine Carlo Manzi.

Quindi, l’introduzione e la presentazione del corso a cura dei dottori Paolo D’Andrea (Aorn

Caserta), Antonio Pinto (Ospedale dei Colli – Napoli) e Pasquale Liguori (Aorn Caserta).

Le parole del direttore scientifico: «Il tema della radioprotezione è uno dei più sentiti negli

ultimi anni questo alla luce della sempre maggiore richiesta di diagnostica nella gestione del

paziente ma anche in relazione al continuo aumento delle procedure interventistiche che ormai

hanno trovato spazio in quasi tutte le discipline della medicina.

Non a caso si è deciso di rendere obbligatori una parte degli ECM da eseguire annualmente

da parte di ogni medico, in quanto ormai tutti i sanitari hanno a che fare direttamente o

indirettamente con la gestione delle radiazioni ionizzanti».

Il corso è rivolto ai Medici Chirurghi specialisti in tutte le discipline.