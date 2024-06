Aggredisce mamma e sorella. Arrestato

Maddaloni – Sono dovuti intervenire i Carabinieri della locale stazione nella serata di ieri nel rione IACP di via Matilde Serao. Un giovane, poco più che ventenne, già agli arresti domiciliari, a quanto pare, non era la prima volta che aggrediva con parole e azioni i familiari, la mamma e la sorella che con lui condividevano l’appartamento nel rione popolare in cui era obbligato a stare per scontare reati commessi. Ieri probabilmente si è degenerato, tanto che gli stessi parenti hanno chiesto aiuto alle forze dell’ordine per mettere fine alle vessazioni dell’uomo.

I carabinieri hanno portato via l’uomo che passerà dagli arresti domiciliari a quelli residenziali presso la vicina casda circondariale.