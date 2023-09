Aggredisce un uomo e lo manda in ospedale. Arrestato.

Maddaloni – E’ stato arrestato ieri e questa mattina si svolgerà il rito per direttissima per Michele Turco, classe ’82, che nella mattinata di ieri nella centrale piazza gen. Ferraro di Maddaloni si è scagliato con violenza, in maniera del tutto immotivata, contro un uomo anziano mandandolo in ospedale.

L’uomo, probabilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, girava nella piazza inveendo contro gli anziani che sostavano lì per trascorrere qualche ora in compagnia tra loro. Uno di loro ha provato a dirgli di smetterla ed è stato letteralmente assalito dal Turco che lo ha malmenato.

L’anziano, maddalonese, ha avuto tre giorni di prognosi. Intanto transitava in piazza una volante del locale commissariato di polizia che, vedendo la scena si è prontamente fermata per intervenire. Ma l ‘aggressore, già noto alle forze dell’ordine, ha provato ad avventarsi anche contro i poliziotti che in quel momento si trovavano sul posto. Bloccato dagli agenti, due dei quali sono rimasti contusi, è stato portato al commissariato. Questa mattina si svolgerà il rito per direttissima.

L’intervento della polizia ha stoppato la violenza dell’uomo che poteva degenerare e provocare maggiori danni.