Aggredita e gravemente ferita dal marito dopo una lite

Una donna di 45 anni è stata gravemente ferita ieri mattina dopo essere stata aggredita dal marito al culmine di una lite scoppiata nell’abitazione familiare. L’allarme è scattato intorno alle 9.30 nel centro di Capriolo, località della Franciacorta. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione tra i coniugi, entrambi italiani e di origini napoletane, sarebbe iniziata all’interno dell’appartamento e poi degenerata.

I particolari dell’aggressione

La donna, socia del settore sociosanitario, è stata colpita al collo con un paio di forbici dall’uomo, 51 anni, mentre cercava di allontanarsi. L’aggressione è proseguita fino alla strada, dove la vittima è riuscita a fuggire in pigiama chiedendo aiuto sotto gli occhi di alcuni vicini. I soccorritori del 118, allertati da un residente, hanno trovato la 45enne sanguinante ed è stata trasportata in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. I medici l’hanno stabilizzata e al momento è ricoverata con prognosi riservata, ma non risulterebbe in pericolo di vita.

I precedenti

Solo nei giorni scorsi la donna aveva presentato una denuncia per maltrattamenti nei confronti del marito, con attivazione del cosiddetto “codice rosso”. Dopo aver lasciato la casa familiare in precedenza, era rientrata forse per recuperare effetti personali, circostanza che gli investigatori stanno ancora chiarendo.

L’intervento delle forze dell’ordine

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Chiari, che hanno subito fermato l’uomo. L’uomo, una guardia giurata, ha ammesso le proprie responsabilità davanti ai militari. Le forbici usate nell’aggressione sono state sequestrate su disposizione dell’autorità giudiziaria. La coppia ha tre figli, di cui uno minorenne, che al momento dell’aggressione non si trovavano in casa perché ospiti di una parente. Le indagini sono ora in corso per ricostruire completamente la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità penali dell’uomo.