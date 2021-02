Aggrediti coniugi dai ladri durante la notte

MONDRAGONE – Una coppia di coniugi di Francolise si è trovata improvvisamente i ladri in casa durante la notte. Marito e moglie stavano dormendo nella loro abitazione nella frazione Montanaro quando sono stati svegliati da tre persone che stavano cercando di rubare in casa. Immediata la colluttazione che ha visto i coniugi lievemente feriti. I ladri si sono dati immediatamente alla fuga ma, dopo che marito e moglie hanno chiamato le forze dell’ordine di Mondragone, sono stati arrestati con l’accusa di tentata rapina, lesioni e violazione di domicilio in concorso.

I carabinieri si sono poi portati presso la casa nella frazione di Francolise dove hanno soccorso marito e moglie. Le vittime hanno riportato contusioni a volto, giudicate guaribili dai sanitari rispettivamente in 5 e 2 giorni. L’autovettura in uso ai rapinatori è stata sottoposta a sequestro.