Aggressione a vigile urbano,venditore ambulante gli scaraventa la bicicletta addosso

CASERTA- È stato aggredito un vigile urbano nel centro di Caserta città. Questa una breve ricostruzione di quanto accaduto nella tarda mattinata di ieri: un agente, insieme ad un collega, era in servizio di controllo al mercato di via Ruta, quando ha notato la presenza di uno straniero lungo la salita che stava per vendere merce contraffatta. Gli agenti hanno provato a fermarlo, ma l’uomo, salito in sella alla bicicletta, si è allontanato velocemente. A quel punto la pattuglia lo ha inseguito, riuscendo ad intercettarlo in viale Medaglie d’Oro, nei pressi dello stadio A. Pinto. L’agente è sceso a volo dalla vettura per fermarlo: l’uomo prima non ha opposto resistenza, poi ha scaraventato la bicicletta contro l’agente per poi colpirlo con dei pugni al volto, cogliendolo al mento ed alla tempia. L’aggressore si è poi dileguato nel mentre i colleghi soccorrevano l’agente ferito.