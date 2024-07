AGGRESSIONE AD UN MILITANTE CASERTANO DOPO IL NAPOLI PRIDE

Un grave episodio di violenza si è verificato a Napoli, dove Fabio Carbone, militante della federazione di Caserta di Sinistra Italiana, è stato vittima di un tentativo di aggressione. Carbone, residente a Capua, stava rientrando dal corteo del Napoli Pride intorno alle 18:20 quando, all’incrocio tra via Marina e via Colombo, è stato avvicinato da un motorino con due persone a bordo che hanno cercato di aggredirlo con una lama e lanciato ripetute provocazioni, urlando frasi come “Comunista di merda”. Carbone indossava una maglietta con la scritta “Bella Ciao” dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia e portava con sé la bandiera di Alleanza Verdi Sinistra.

Secondo la nota della federazione casertana di Sinistra Italiana, solo il sopraggiungere delle auto e il cambiamento del semaforo hanno impedito che l’aggressione si compisse. Questo episodio rappresenta, purtroppo, l’ennesimo di una lunga serie di violenze e intimidazioni di matrice neofascista, che le istituzioni italiane e la società civile devono denunciare e arginare con determinazione.

“Viviamo in un clima irrespirabile, in cui i nostalgici dell’epoca più buia del nostro Paese hanno rialzato la testa, trovando sponde insopportabili nelle classi dirigenti,” prosegue la nota, citando anche l’inchiesta di Fanpage che ha recentemente portato alla luce queste dinamiche. “A Fabio, evidentemente provato dall’accaduto, va la più larga solidarietà della nostra comunità politica e la promessa di continuare a camminare insieme nella lotta contro i fascismi e l’intolleranza.”

Anche Peppe De Cristofaro, capogruppo al Senato dell’Alleanza Verdi Sinistra, è intervenuto sull’episodio, esprimendo solidarietà a Fabio Carbone e denunciando il crescente livello di pericolosità degli aggressori. “Questi individui vanno chiamati col loro nome: squadristi e fascisti. Probabilmente si sentono forti e legittimati dal clima politico e dal vergognoso comportamento della destra al governo che, invece di prendere le distanze, si scaglia contro chi porta alla luce l’esistenza di un’estrema destra pericolosa e sovversiva. Ma hanno fatto male i loro conti. Non sottovalutino la forza della nostra solidarietà e della nostra tenacia,” conclude De Cristofaro.

In un momento così delicato, è fondamentale che tutti coloro che credono nei valori della democrazia e della libertà si uniscano in un fronte comune contro la violenza neofascista. Le istituzioni repubblicane, nate dalla Costituzione, hanno il dovere di proteggere i cittadini e garantire un ambiente sicuro per tutti. La società civile deve farsi sentire, esprimere solidarietà a Fabio Carbone e a tutte le vittime di intimidazioni e aggressioni, e lavorare insieme per costruire un futuro dove l’intolleranza e l’odio non abbiano più spazio.

Solo attraverso l’unità e la determinazione possiamo contrastare efficacemente questi atti di violenza e costruire una società più giusta e inclusiva. La lotta contro i fascismi e l’intolleranza continua, con il supporto e la solidarietà di tutti.