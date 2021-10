Aggressione ai vigili urbani dello stadio Diego Maradona di Napoli

Napoli (Fuorigrotta) – Dei vigili urbani aggrediti a Napoli dopo la partita serve un piano di emergenza territoriale.

Queste le dichiarazioni di del sindacalista napoletano Alviti “Apprendo dall’ amico Salvatore Guerriero ex consigliere comunale e sottufficiale dei Vigili urbani quanto segue, dei vigili sono stati aggrediti ieri allo stadio Diego Maradona ex stadio S. Paolo, non sono altro che il frutto del l’incapacità gestionale a tutt’oggi presente – auspico che il nuovo management prenda subito provvedimenti mettendo ai posti di comando i bravi e non i “fedeli” come è successo negli ultimi dieci anni. Solidarietà agli agenti coinvolti!!!!!!

Condividendo la piena solidarietà agli agenti aggrediti richiedo ad horas al Sindaco Manfredi e all ‘ assessore competente De Iesu una presa di coscienza e posizione nel garantire ai nostri Vigili più tutele crescenti.

Non si può mandare allo sbando un corpo di Polizia senza averlo anche formato ,vestito e motivato con serie e durature corsi di aggiornamento professionale tutelandone e migliorando la loro visualizzazione sociale e civile appunto come forza di polizia” questo in conclusione l’intervento di Giuseppe Alviti, sindacalista napoletano e responsabile dipartimento Sicurezza e vivibilità di Forza Italia.