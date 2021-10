Aggressione al distretto ASL di Napoli

Napoli – Ennesima aggressione avvenuta nel napoletano, questi i fatti riassunti: apprendiamo con vivo sconforto dalla pagina Facebook nessuno tocchi Ippocrate di un’altra aggressione, l’ ennesima aggressione a camici bianchi avvenuta stamattina nel presidio Asl di piazza nazionale in Napoli nella fattispecie è successo che a Napoli Distretto ASL 33 -anzi per esser più precisi si tratta di una duplice aggressione!

Aggressione n. 54 e 55 del 2021

Questo uno stralcio di qualche testimonianza di coloro che si trovavano e del racconto dei presenti al presidio ospedaliero:

“Distretto 33, ex empas, dottoressa S. donna anziana prossima alla pensione addetta alle esenzioni per patologia, stamattina intorno alle 10:00, durante il suo normale turno si presenta il classico energumeno Napoletano ignorante sui 45 anni circa, pretendendo un esenzione per patologia che la Dott.ssa ha dovuto rigettare per carenza documentale, alche’ il soggetto ha iniziato ad infierire sull’anziana dottoressa dicendo volgarità di ogni sorta e poi minacciandola di picchiarla, dalle parole si è passato ai fatti …..ha dato un forte spintone alla fragile donna che ,nel cadere , ha impattato sullo spigolo della scrivania finendo rovinosamente al suolo, ha riportato diverse ecchimosi. Le urla della sanitaria hanno attirato l’attenzione di un collega ,altro dirigente medico cardiologo , intervenuto per sedare la situazione , l’aggressore l’ho ha preso per il camice minacciandolo di prenderlo a pugni se non si fosse fatto gli affari suoi, il poveretto terrorizzato ha avuto una crisi di panico, sono salite le guardie giurate ed il soggetto è stato allontanato, ma ha promesso che sarebbe tornato perché secondo lui l’esenzione gli spetta di diritto e sta nel giusto, noi l’abbiamo inteso come una minaccia, così abbiamo chiamato la polizia la quale ha preso le generalità di tutti come da prassi.”

A tal riguardo e sull’ episodio, è intervenuto il sindacalista napoletano Giuseppe Alviti, il quale nella sua qualità di responsabile Dipartimentale dipartimento sicurezza e legalità di Forza Italia oltre che Presidente nazionale associazione guardie particolari giurate ha rilasciato una breve dichiarazione “Per quanto concerne l’episodio avvenuto ribadisco con forza che bisognerebbe aumentare di numero consistente le guardie particolari giurate, all’interno dei vari presidi asl ed ospedalieri anche all’interno del pronto soccorso dotandole almeno durante l’espletamento di tutti i loro servizi di alcuni poteri autoritativi e certificativi come appunto le forze dell’ordine e affiancarle da personale dell’ Esercito Italiano prima che scappi il morto ancora una volta, episodi di violenza non sono più tollerabili”.