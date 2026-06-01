Sport

La Scuola di Commissariato ricorda Atos Lugni con un memorial sportivo

Di Lucia Grimaldi

Primo Memorial Atos Lugni. Una gara podistica in ricordo del luogotenente con lo sport nel cuore

Maddaloni (CE) – La Scuola di Commissariato dell’Esercito Italiano, in collaborazione con l’ASD “Road Runners” di Maddaloni e con il patrocinio del Comune di Maddaloni, ha organizzato nella giornata di domenica 7 giugno, la I edizione della manifestazione podistica regionale “La Scuola di Commissariato ricorda Atos Lugni”, dedicata alla memoria del 1° Luogotenente Atos Giorgio Lugni, già in servizio presso la Scuola, scomparso il 1° ottobre 2022 e ricordato per la sua esemplare dedizione professionale e umana. Il luogotenente, conosciuto ed amato per i suoi molteplici interessi è stato Cavaliere della Repubblica Italiana, noto giornalista, dirigente sportivo e giudice nazionale di atletica leggera, nonché Presidente dell’ANACOMI di Caserta.

La competizione a lui dedicata si svolgerà a Maddaloni. La gara prenderà il via alle ore 08:30 di domenica 7 giugno 2026 da via Giacomo Sani e si concluderà all’interno della Caserma “Mauro Magrone”, sede della Scuola di Commissariato. Il percorso, definito in coordinamento con le autorità locali, garantirà i più alti standard di sicurezza e assistenza.
La distribuzione dei pacchi gara e dei pettorali è prevista per sabato 6 giugno, dalle 15:00 alle 18:00, presso l’area mercato di via Matilde Serao a Maddaloni, dove sarà allestito il punto accoglienza dedicato agli atleti.

Accanto alla gara competitiva, si svolgerà la “Friendly 2K Walk”, una passeggiata non competitiva di 2 km aperta alla cittadinanza, pensata per favorire la partecipazione di famiglie e appassionati. Il tracciato consentirà di assistere all’arrivo degli atleti e alla cerimonia di premiazione, momento conclusivo di una giornata all’insegna dello sport e della condivisione.

Per garantire la sicurezza dei partecipanti e il regolare svolgimento della manifestazione, è prevista la temporanea chiusura al traffico veicolare dalle ore 08:30 alle ore 10:00 circa lungo le seguenti strade: via Giacomo Sani, via Napoli, via De Curtis, via Carrarone, via Matilde Serao, via Libertà, via Francesco Imposimato, via Emanuele Campolongo, via Appia, via Montella e via Pietro Colletta.
Si invita pertanto la cittadinanza a non utilizzare l’auto durante la fascia oraria indicata e a collaborare con l’organizzazione per la buona riuscita dell’evento.

L’iniziativa intende onorare la memoria del Luogotenente Atos Lugni attraverso una giornata di sport e partecipazione collettiva, rafforzando il legame tra la Scuola di Commissariato, il territorio e le realtà associative locali, nel segno dei valori di solidarietà, impegno e spirito di squadra.