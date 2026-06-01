La Scuola di Commissariato ricorda Atos Lugni con un memorial sportivo

Primo Memorial Atos Lugni. Una gara podistica in ricordo del luogotenente con lo sport nel cuore

Maddaloni (CE) – La Scuola di Commissariato dell’Esercito Italiano, in collaborazione con l’ASD “Road Runners” di Maddaloni e con il patrocinio del Comune di Maddaloni, ha organizzato nella giornata di domenica 7 giugno, la I edizione della manifestazione podistica regionale “La Scuola di Commissariato ricorda Atos Lugni”, dedicata alla memoria del 1° Luogotenente Atos Giorgio Lugni, già in servizio presso la Scuola, scomparso il 1° ottobre 2022 e ricordato per la sua esemplare dedizione professionale e umana. Il luogotenente, conosciuto ed amato per i suoi molteplici interessi è stato Cavaliere della Repubblica Italiana, noto giornalista, dirigente sportivo e giudice nazionale di atletica leggera, nonché Presidente dell’ANACOMI di Caserta.

La competizione a lui dedicata si svolgerà a Maddaloni. La gara prenderà il via alle ore 08:30 di domenica 7 giugno 2026 da via Giacomo Sani e si concluderà all’interno della Caserma “Mauro Magrone”, sede della Scuola di Commissariato. Il percorso, definito in coordinamento con le autorità locali, garantirà i più alti standard di sicurezza e assistenza.

La distribuzione dei pacchi gara e dei pettorali è prevista per sabato 6 giugno, dalle 15:00 alle 18:00, presso l’area mercato di via Matilde Serao a Maddaloni, dove sarà allestito il punto accoglienza dedicato agli atleti.

Accanto alla gara competitiva, si svolgerà la “Friendly 2K Walk”, una passeggiata non competitiva di 2 km aperta alla cittadinanza, pensata per favorire la partecipazione di famiglie e appassionati. Il tracciato consentirà di assistere all’arrivo degli atleti e alla cerimonia di premiazione, momento conclusivo di una giornata all’insegna dello sport e della condivisione.

Per garantire la sicurezza dei partecipanti e il regolare svolgimento della manifestazione, è prevista la temporanea chiusura al traffico veicolare dalle ore 08:30 alle ore 10:00 circa lungo le seguenti strade: via Giacomo Sani, via Napoli, via De Curtis, via Carrarone, via Matilde Serao, via Libertà, via Francesco Imposimato, via Emanuele Campolongo, via Appia, via Montella e via Pietro Colletta.

Si invita pertanto la cittadinanza a non utilizzare l’auto durante la fascia oraria indicata e a collaborare con l’organizzazione per la buona riuscita dell’evento.

L’iniziativa intende onorare la memoria del Luogotenente Atos Lugni attraverso una giornata di sport e partecipazione collettiva, rafforzando il legame tra la Scuola di Commissariato, il territorio e le realtà associative locali, nel segno dei valori di solidarietà, impegno e spirito di squadra.