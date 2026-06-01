Cronaca

Ultim’ora: momenti di paura in centro, auto si ribalta

Di Linda Rea

Caserta. È accaduto pochi minuti fa in Via Falcone, all’altezza della Caserma dei Vigili del Fuoco: per dinamiche ancora in fase di accertamento, due auto si sono pericolosamente scontrate fra loro.

Una Punto nera ed un’utilitaria sono impattate tra loro, provocando il ribaltamento della seconda auto.

I Vigili del Fuoco sono stati i primi ad intervenire.

Giunta tempestivamente sul posto anche un’autoambulanza per prestare i primi soccorsi.

Non è noto il numero di persone a bordo delle due automobili ma, dalle prime indiscrezioni, sembrerebbe non risultare la presenza di feriti gravi.