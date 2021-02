Agro aversano-Percorso ad ostacoli per gli automobilisti

Agro aversano– Oramai utilizzare la macchina dopo le ultime piogge torrenziali è diventata una corsa ad ostacoli.

In alcuni punti del territorio dell’agro aversano ci sono vere e proprie voragini ,che possono causare anche danni gravi alle autovetture, nonché compromettere l’incolumità di chi guida. Difatti, a volte, pur di scansare buche anche di grosse dimensioni, si è costretti ad invadere parzialmente la corsia opposta. Speriamo che presto i sindaci risolvano una problematica che ,in verità, si presenta ogni anno in vista delle piogge.

Foto scattate ad Aversa (Corso Umberto I) e lungo la cosiddetta Caivano-Aversa.