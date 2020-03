Agro aversano: pubblicato il comunicato dei sindaci, i chiarimenti di Renato Natale

Agro Aversano– Riaprono le scuole in tutti i comuni tranne Cesa, dove si è verificato un caso di Covid-19, come annunciato dal comunicato dei sindaci dell’Agro Aversano pubblicato oggi. Il coordinamento dei sindaci ha deciso di far riprendere le lezioni per non bloccare il processo di crescita culturale degli alunni. Nei giorni di chiusura, continua il comunicato, le scuole hanno ricevuto adeguati interventi di disinfezione.

Intanto, il sindaco di Casal di Principe Renato Natale, prima che fosse pubblicato il comunicato congiunto dei sindaci dell’Agro Aversano, ha pubblicato un post su Facebook in cui ha dettagliatamente spiegato i motivi che hanno indotto i sindaci alla riapertura delle scuole e fornito altre importanti puntualizzazioni.



