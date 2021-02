Agro aversano/ Strade dissestate: le testimonianze

Agro aversano– Dopo un primo articolo sulla questione delle buche che oramai sono una costante in molti paesi dell’agro-aversano, sono giunte in redazione alcune segnalazioni. Gli automobilisti lamentano guasti alle auto e in qualche caso anche qualche danno fisico

Foto giunta in redazione

Testimonianze

“Tutta la strada che dall’uscita dell’asse mediano Aversa nord va verso San Marcellino è un percorso ad ostacoli”

“Aversa…Ogni volta che esco a piedi rischio di uccidermi”

“Ovunque! Proprio ieri ci sono andata a finire dentro e mio figlio seduto accanto a me ha preso un contraccolpo alla schiena”

”Via Nobel è veramente pericolosa: da chiudere e riparare immediatamente”

“Ponte di San Lorenzo. Aversa/borgo”

“Anche io ho scritto un commento al sindaco Golia ,ci sono buche ovunque,rischiamo di farci male e danneggiare le automobili”

FOTO del manto stradale tra Aversa e Teverola all’altezza della pasticceria “Pelosi”