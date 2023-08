Ai Normanni il trofeo per società 12° Giro Podistico a Tappe Isola di Ustica

Ustica PA. Si legge nei titoli di coda “Successo e consensi per il Giro Podistico a Tappe Isola di Ustica” L’evento organizzato dalla ASD Sicilia Promo Sport Vacanze in collaborazione con la Ustica Tour sotto egida della ACSI. Come per le passate edizione l’organizzazione e gli abitanti dell’Isola di Ustica hanno accolto gli atleti provenienti da più regioni in maniera perfetta, adeguata l’assistenza in tutte le quattro tappe che hanno sommato 18 Km di gara. Da sottolineare i forti incitamenti da parte del pubblico per dare forza alle difficolta tecniche e per l’affaticamento del caldo asfissiante; ogni tappa ha offerto paesaggi naturali che l’isola di Ustica può vantare. Questa dodicesima edizione aggiudica la vittoria con il tempo finale di 1h22’00” ad Enea Cassani (ASD TRT Team Milano) l’atleta Seniores è stato il mattatore assoluto delle quattro tappe. Hanno completato il podio Calogero Di Gioia (ASD Universitas Palermo) Leonardo Maoloni (ASD Pol. Rinascita Montevarchi). Il primo campano Mimmo Sabatino si legge con i colori della Podistica Normanna in quinta posizione assoluta. Nella parte femminile di gara eccelle Meri Barichello (ASD OTC Como). Secondo e terzo gradino del podio per Maria Cristina Mancuso (ASD Sport Amatori Partinico) e Rosa Russo (Podistica Normanna). Il trofeo riservato ai Team consegnato dal primo cittadino Salvatore Militello è stato conquistato dalla società di Aversa del presidente Giovanni Belluomo Podistica Normanna. La cerimonia di premiazione finale si è svolta presso il Centro Accoglienza AMP ed è stata una vera festa.