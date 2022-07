Ai Campionati italiani di Nuoto in svolgimento ad Ostia nella gara dei 200 metri stile libero 2 posto per Antonietta Cesarano con relativa medaglia d’argento e terzo posto per la gemella Noemi Cesarano e medaglia di bronzo. I risultati di livello internazionale hanno permesso alle gemelle di essere inserite nella nazionale italiana di nuoto per i prossimi campionati europei di nuoto che si svolgeranno in agosto a Roma.