AIDO per la scuola/ All’I.C “Tozzi” convegno sulla donazione degli organi

L’Associazione Italiana Donatori Organi conduce da anni un lavoro incessante per sensibilizzare alla donazione d’organi, un gesto che da una vita spezzata può farne rifiorire altre; una strada per dare senso anche alla fine improvvisa di un congiunto. La provincia di Caserta è agli ultimi posti in Italia per donazione di organi, insieme alle altre province campane. L’AIDO ha deciso di portare il tema della donazione nelle scuole, di segnare il territorio con oggetti che ricordino e richiamino all’impegno della donazione. Per questo l’associazione ha donato all’Istituto Comprensivo “Luca Tozzi” di Frignano un cippo collocato all’ingresso della scuola in piazza Mazzini, che sarà inaugurato mercoledì 24 Maggio alle ore 10,30 con un convegno intitolato “Un solo donatore fa rifiorire più persone” a cui parteciperanno il dottore Enzo Del Giudice, responsabile area medica del Centro Regionale Trapianti, le dottoresse Rosaria Focareta, Carmen Pascale, Anna Mangiola, Giovanna Verillo, impegnate nelle diverse aree che sono coinvolte nella donazione d’organi e nei trapianti.

Saluteranno i convegnisti e gli alunni dell’Istituto il sindaco, dottore Lucio Santarpia, le dottoresse Maria Rosaria Focaccio e Angela Annechiarico, il dottore Antonio Gialanella, Avvocato generale della Repubblica, e il Vescovo di Aversa, Monsignor Angelo Spinillo.

L’auspicio è che rivolgendosi ai più giovani e alle loro famiglie si possa diffondere più largamente una cultura del dono che superi l’individualismo in cui tante volte siamo rinchiusi.