Airola, lutto nel mondo del calcio beneventano, G. Falzarano muore a 28 anni

Airola- Airola sconvolta per la scomparsa prematura di un giovane di soli 28 anni, stroncato la notte scorsa da un infarto.

La scomparsa di Gennaro Falzarano è stata annunciata dal sindaco Michele Napoletano. “Airola piange, era una persona esemplare ed educata, oltre a un grande sportivo”,m

Falzarano era una promessa del calcio ed era conosciuto soprattutto dai tifosi del Benevento.

Ecco quanto leggiamo sulla pagina Sport Benevento 2

LUTTO NEL MONDO DEL CALCIO BENEVENTANO

“L’ex giallorosso Gennaro Falzarano è morto. Una notizia sconvolgente quella che giunge da Airola, paese natale del giovane ventottenne che questa notte ha perso la vita a causa di un infarto. Ad annunciare la drammatica notizia il sindaco del centro sannita, Michele Napoletano, attraverso un post apparso su Facebook.

Falzarano è cresciuto nel vivaio giallorosso gestito da Ciro Vigorito, rendendosi in pochi anni meritevole della convocazione in prima squadra. Fece il suo esordio con la maglia del Benevento nella stagione 2011/2012 nel match di Coppa Italia giocato contro la Tritium. Di lì a poche settimane anche la prima di Lega Pro nella trasferta vinta contro il Foggia. Nel 2013 l’addio alla Strega.

È una notizia che sconvolge anche il Benevento Calcio e in particolar modo il settore giovanile, con dirigenti ed ex compagni di squadra che sono molto scossi dalla scomparsa di Falzarano.

I funerali si svolgeranno domani presso la chiesa dell’Annunziata”