“Aiutateci a ritrovarla”: ancora dispersa la cagnolina a bordo del camper rubato lo scorso luglio

È trascorso ormai più di un mese dallo scorso 11 luglio, quando sulla SS. Domitiana al km 22,600 una famiglia del Nord, in vacanza, si è vista sottrarre nel giro di pochi minuti il proprio camper dopo una sosta presso il Caseificio “La Reale”, nel territorio del Comune di Mondragone. A bordo del camper, una mobilvetta kea p60 del 2010 ritrovata poi completamente distrutta in aperta campagna lontano dalla strada – Zona Asi sulla SP ‘ Via Santa Maria a Cubito ‘ in direzione Giugliano (NA) – vi era la loro preziosa cagnolina: la dolcissima Birba. Risponde a questo nome una spinoncina nera di taglia media, dotata di collare con un cuoricino (su cui è inciso il suo nome), che risulta ancora dispersa dal giorno in cui il camper è stato rubato con lei al suo interno. Abbandonata in una zona compresa fra i Comuni di Mondragone e Giugliano, la famiglia non si è finora risparmiata nella disperata ricerca di colei che viene ad essere una figlia.

Dopo il recente aggiornamento del 9 agosto che informava circa il ritrovamento del camper, o per meglio dire dei suoi resti – privo del motore, si suppone sia stato smontato nel luogo in cui è avvenuto il ritrovamento – un nuovo appello giunge via social: si spera di poter localizzare Birba portando avanti le ricerche con l’ausilio di un drone, nel pieno rispetto della privacy altrui e delle normative che regolano i mezzi aerei a pilotaggio remoto e gli aeromodelli. Si cerca un dronista che possa a questo scopo offrire la propria disponibilità. Data la vastità della zona e ignorando la direzione che abbia potuto prendere, la cagnolina potrebbe aggirarsi ovunque. Forse, proprio in aperta campagna. Per informazioni contattare il 3395253702.

La cagnolina ha 11 anni e necessita di terapie renali, è microchippata, sterilizzata e pesa circa 13 Kg.

“Grazie a tutte le persone che faranno la loro piccola immensa parte” nel far sì che l’affettuosa Birba possa ritornare a casa da coloro che la amano.