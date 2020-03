Aiuti ai commercianti. Il Comune di Casapulla aderisce al progetto ‘Italia Shop’ per la vendita online

Il Comune di Casapulla, diretto dal sindaco Renzo Lillo, aderisce al progetto ‘Italia Shop’ promosso da ‘Ratio studio’, con l’obiettivo di supportare e tutelare i commercianti del territorio. Grazie a questo accordo, gli esercenti e le piccole imprese della cittadina tifatina saranno inseriti in una sezione speciale della piattaforma, per vendere i prodotti online, in un periodo difficilissimo a causa della chiusura delle loro attività per contenere la diffusione del Coronavirus.

«L’obiettivo – afferma il primo cittadino Lillo – della partnership con ‘Italia Shop’ è quello di fornire una opportunità ai commercianti per vendere i loro prodotti on line, nel rispetto rigoroso di quelle che sono le restrizioni previste dai vari decreti governativi e regionali. Il servizio sarà totalmente gratuito per i nostri esercenti». I negoziati dovranno inviare una foto dei prodotti ai responsabili della piattaforma, che si occuperanno della vendita online della merce. «I commercianti di Casapulla – aggiunge il sindaco Lillo – saranno inseriti all’interno di una sezione speciale della piattaforma, affinché i beneficiari del servizio siano soprattutto le attività localizzate sul nostro territorio comunale». Impegnati nella realizzazione del progetto l’assessorato al Commercio e la Consulta delle attività produttive e commerciali di Casapulla.