Aiutiamo Annalisa : l’ appello di Antonietta D” Albenzio ( L’Angelo degli ultimi)

Antonietta D’ Albenzio , Presidente dell’ Associazione “l’ Angelo degli ultimi” lancia un appello per aiutare Annalisa.

”Chiediamo il vostro aiuto..questa ragazza si trova nei pressi della stazione di Napoli dice di chiamarsi Annalisa Solla di Ponticelli …abbiamo già inoltrato in vari gruppi ancora nessuna notizia …se qualcuno la riconosce e ci può dare informazioni ve ne siamo grati ..non si lascia aiutare dice di sentire delle voci …contro la sua volontà non si può fare niente è molto riservata e non da fastidio…non sappiamo altro forse la famiglia sarà preoccupata non avendo sue notizie…aiutiamo questa ragazza se qualcuno la riconosce avvisate la famiglia… grazie”