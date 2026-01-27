Aiutiamo Sasha a tornare a casa

Maddaloni (CE) – Sasha è una cagnolina nera di pochi mesi.

Questa mattina, intorno alle ore 8.00 si è allontanato dalla casa in cui vive con la sua padroncina Alessandra in via Forche Caudine a Maddaloni, poco distante dal vivaio.

Dalle telecamere la sua famiglia lo ha visto uscire dal cancello e non è riuscita a fermarlo in tempo.

Il cane, una cagnolina, è piccola, tutta nera, non ha collare e non ha microchip.

Negli stessi momenti transitava davanti all’abitazione un’auto grigia, pare una Peugeot che andava in direzione valle di Suessola, che avrebbe potuto vederlo e/o prenderlo.

L’appello è rivolto a tutti per riportare Sasha dalla sua padroncina che è disperata.